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Стало известно, на сколько выбыл игрок «Барселоны» Мартинес после травмы в «эль класико»

Стало известно, на сколько выбыл игрок «Барселоны» Мартинес после травмы в «эль класико»
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Центральный защитник «Барселоны» Иньиго Мартинес получил травму в финальном матче Суперкубка Испании с мадридским «Реалом» (5:2). Об этом сообщает журналист и инсайдер Хави Мигель в соцсети X (ранее Twitter).

Суперкубок Испании . Финал
12 января 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 5
Барселона
Барселона
1:0 Мбаппе – 5'     1:1 Ямаль – 22'     1:2 Левандовски – 36'     1:3 Рафинья – 39'     1:4 Бальде – 45+10'     1:5 Рафинья – 48'     2:5 Родриго – 60'    
Удаления: нет / Щенсны – 56'

По информации источника, баскский футболист не сможет принять участия в матчах каталонцев ближайшие пять недель. Таким образом, основной защитник подопечных Ханс-Дитера Флика точно не сыграет в оставшихся двух матчах общего этапа Лиги чемпионов.

Напомним, Иньиго Мартинес получил повреждение на 28-й минуте игры с «Реалом» и был заменён на уругвайца Рональда Араухо.

В текущем сезоне испанский защитник принял участие в 27 матчах за «Барселону» во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 33-летнего футболиста составляет € 5 млн.

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