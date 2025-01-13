Стало известно, на сколько выбыл игрок «Барселоны» Мартинес после травмы в «эль класико»

Центральный защитник «Барселоны» Иньиго Мартинес получил травму в финальном матче Суперкубка Испании с мадридским «Реалом» (5:2). Об этом сообщает журналист и инсайдер Хави Мигель в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, баскский футболист не сможет принять участия в матчах каталонцев ближайшие пять недель. Таким образом, основной защитник подопечных Ханс-Дитера Флика точно не сыграет в оставшихся двух матчах общего этапа Лиги чемпионов.

Напомним, Иньиго Мартинес получил повреждение на 28-й минуте игры с «Реалом» и был заменён на уругвайца Рональда Араухо.

В текущем сезоне испанский защитник принял участие в 27 матчах за «Барселону» во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 33-летнего футболиста составляет € 5 млн.