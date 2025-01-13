«Жалкие. У «МЮ» было 10 игроков весь матч». Пирс Морган жёстко раскритиковал «Арсенал»

Известный журналист и телеведущий Пирс Морган высказался об игре немецкого нападающего «Арсенала» Кая Хаверца в матче третьего раунда Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась со счётом 1:1 (3:5 пен.) в пользу «красных дьяволов».

«Жалкий «Арсенал». Как вы можете проигрывать дома команде, у которой на протяжении всего матча было 10 игроков? Пока Хаверц — наш основной нападающий, у нас нет ни единого шанса выиграть какой-либо крупный трофей. Сегодня он был ужасен. Если Артета не купит кого-то в это трансферное окно, в том числе топового нападающего, наш сезон закончился», — написал Морган в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, действующим победителем Кубка Англии является «Манчестер Юнайтед», который в финальном матче прошлого сезона обыграл «Манчестер Сити» со счётом 2:1.