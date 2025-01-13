Хвича Кварацхелия может стать игроком «ПСЖ» уже в середине этой недели — L'Équipe

Грузинский крайний нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия может перейти во французский «Пари Сен-Жермен» уже в середине текущей недели. Об этом сообщает журналист L'Équipe Лоик Танзи.

По информации источника, сегодняшний день должен стать решающим в переговорах между итальянским и французским клубами. Отмечается, что в случае полного достижения соглашения между сторонами, грузин может прибыть в Париж для прохождения медосмотра уже в среду или четверг (15-16 января).

Ранее в СМИ сообщалось, что Кварацхелия дал согласие на переход в «ПСЖ», отказавшись от нескольких других выгодных предложений. Его зарплата во французском клубе может вырасти в пять раз по сравнению с нынешним контрактом в Италии. Действующий договор игрока с «Наполи» действителен до лета 2027 года.

В текущем сезоне 23-летний грузин сыграл за клуб 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами.