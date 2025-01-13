Флик рассказал, как «Барселона» вернулась в игру после пропущенного гола от Мбаппе
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу своей команды в финале Суперкубка Испании с мадридским «Реалом» (5:2) и рассказал, почему каталонцам удалось выиграть, несмотря на гол от нападающего «сливочных» Килиана Мбаппе на пятой минуте матча.
Суперкубок Испании . Финал
12 января 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 5
Барселона
Барселона
1:0 Мбаппе – 5' 1:1 Ямаль – 22' 1:2 Левандовски – 36' 1:3 Рафинья – 39' 1:4 Бальде – 45+10' 1:5 Рафинья – 48' 2:5 Родриго – 60'
Удаления: нет / Щенсны – 56'
«Когда играешь против мадридского «Реала», можно пропустить гол, это не проблема. Главное — сохранять спокойствие и играть так же, как и раньше. Мы справились, и это сработало потрясающе», — приводит слова Флика Barca Universal.
Напомним, каталонская команда выиграла свой первый трофей под руководством немецкого специалиста. «Барселона» является самым титулованным клубом в Суперкубке Испании. Сине-гранатовые 14 раз становились обладателем награды. На втором месте — «Реал» (13).
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