Флик рассказал, как «Барселона» вернулась в игру после пропущенного гола от Мбаппе

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу своей команды в финале Суперкубка Испании с мадридским «Реалом» (5:2) и рассказал, почему каталонцам удалось выиграть, несмотря на гол от нападающего «сливочных» Килиана Мбаппе на пятой минуте матча.

«Когда играешь против мадридского «Реала», можно пропустить гол, это не проблема. Главное — сохранять спокойствие и играть так же, как и раньше. Мы справились, и это сработало потрясающе», — приводит слова Флика Barca Universal.

Напомним, каталонская команда выиграла свой первый трофей под руководством немецкого специалиста. «Барселона» является самым титулованным клубом в Суперкубке Испании. Сине-гранатовые 14 раз становились обладателем награды. На втором месте — «Реал» (13).