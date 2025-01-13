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Эдуард Мор рассказал, чем отличаются российские футболисты от молодых игроков «Барселоны»

Эдуард Мор рассказал, чем отличаются российские футболисты от молодых игроков «Барселоны»
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Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор провёл параллели между российскими и испанскими футболистами.

«Российские футболисты расслабляются, как только заиграют на высоком уровне. Может быть, Алексей Батраков — исключение. А остальные считают так: «У меня в жизни всё хорошо, а вы сами думайте, как меня использовать на поле».

Я уверен, что талантом российские футболисты мало чем уступают молодёжи «Барселоны». Даже «Барселоны». А вот в плане психологии и спортивного воспитания — огромная разница. Что отличает воспитанника «Барселоны» в первую очередь? Скромность и ещё раз скромность. У наших игроков скромности ноль», — заявил Мор в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».

Напомним, в завершившемся недавно финале Суперкубка Испании «Барселона» разгромила «Реал» со счётом 5:2.

Почему «Барселона» — больше, чем клуб

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