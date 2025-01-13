В РФС отреагировали на невызов Карасёва на сбор судей УЕФА

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев высказался о невызове арбитра Сергея Карасёва на сбор судей УЕФА, который пройдет с 3 по 5 февраля в Греции.

«Для нас это не стало неожиданностью, так как в этом сборе принимают участие арбитры, которых УЕФА планирует использовать в решающих стадиях еврокубков», — сказал Каманцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, зимой УЕФА собирает арбитров, которые будут работать на играх клубов и сборных во второй части сезона.

В нынешнем сезоне Карасёв отработал в 10 матчах МИР РПЛ, в которых показал 44 жёлтые карточки и две красные. Также 45-летний арбитр дважды работал на матчах саудовской Про-Лиги.