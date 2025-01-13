«Решает тренер». Доннарумма — о конкуренции с Сафоновым

Итальянский голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма высказался о конкуренции с российским вратарём парижан Матвеем Сафоновым.

«Я чувствую себя хорошо, я спокоен. Состав на каждый матч выбирает тренер, это его решение. Перед матчем мы узнаём, кто выйдет на поле, и с этим нет проблем. Решает тренер, такова правда», — приводит слова Доннаруммы французское онлайн-издание RMC Sport.

Сафонов перешёл в «ПСЖ» из «Краснодара» минувшим летом. За этот период он принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в трёх из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение голкипера с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.