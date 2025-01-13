Дани Ольмо прокомментировал победу «Барселоны» над «Реалом» в финале Суперкубка Испании

Полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо прокомментировал разгромную победу своей команды в финале Суперкубка Испании с мадридским «Реалом» (5:2).

«Это «Барса»! Горжусь работой всей команды, мы заслужили это… Наслаждайтесь, «кулес»! Суперчемпионы!» — написал Ольмо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, сине-гранатовые в шестой раз обыграли «сливочных» в Суперкубке страны. «Барселона» является самым титулованным клубом в Суперкубке Испании. Сине-гранатовые 14 раз становились обладателем награды. На втором месте — «Реал» (13).

В следующем матче «Барселона» сыграет с «Бетисом» в рамках Кубка Испании, а мадридский «Реал» встретится с «Сельтой» в 1/8 финала турнира.