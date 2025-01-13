Вратарь «МЮ» Байындыр рассказал об отношении игроков клуба к Рубену Амориму

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Алтай Байындыр после победы в матче 1/32 финала Кубка Англии с лондонским «Арсеналом» (1:1 (5:3 пен.)) рассказал об отношении игроков команды к нынешнему главному тренеру Рубену Амориму.
«Рубен Аморим разговаривает с нами каждый день и хочет помочь нам. Мы любим его, и он всегда старается сделать всё возможное. У него очень хорошие отношения с игроками, мы доверяем ему, а он доверяет нам. Мы боремся вместе», — приводит слова Байындыра пресс-служба клуба на официальном сайте.
Отметим, что вратарь «красных дьяволов» отразил один 11-метровый удар в основное время матча с «Арсеналом» и ещё один — в серии пенальти.
В 1/16 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» сыграет дома с «Лестер Сити». Встречи этого этапа турнира пройдут 8-9 февраля.
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