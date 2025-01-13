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Вратарь «МЮ» Байындыр рассказал об отношении игроков клуба к Рубену Амориму

Вратарь «МЮ» Байындыр рассказал об отношении игроков клуба к Рубену Амориму
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Голкипер «Манчестер Юнайтед» Алтай Байындыр после победы в матче 1/32 финала Кубка Англии с лондонским «Арсеналом» (1:1 (5:3 пен.)) рассказал об отношении игроков команды к нынешнему главному тренеру Рубену Амориму.

Кубок Англии . 3-й раунд
12 января 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
1 : 1
3 : 5
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Фернандеш – 52'     1:1 Магальянс – 63'    
Удаления: нет / Дало – 61'

«Рубен Аморим разговаривает с нами каждый день и хочет помочь нам. Мы любим его, и он всегда старается сделать всё возможное. У него очень хорошие отношения с игроками, мы доверяем ему, а он доверяет нам. Мы боремся вместе», — приводит слова Байындыра пресс-служба клуба на официальном сайте.

Отметим, что вратарь «красных дьяволов» отразил один 11-метровый удар в основное время матча с «Арсеналом» и ещё один — в серии пенальти.

В 1/16 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» сыграет дома с «Лестер Сити». Встречи этого этапа турнира пройдут 8-9 февраля.

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