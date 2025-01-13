Главный врач «Динамо»: есть ребята, которые превысили норму на определённый процент жира

Главный врач «Динамо» Александр Родионов высказался о выходе футболистов московского клуба из отпуска. По его словам, далеко не все футболисты вернулись в расположение клуба в нормальных кондициях по весу. Отметим, сейчас бело-голубые проходят медосмотр в Международном центре охраны здоровья перед зимними сборами.

«Все футболисты выходят из отпуска с позитивным настроением, потому что месяц не видели друг друга. Не буду лукавить и говорить, что все вернулись в нормальных кондициях по весу. Есть ребята, которые превысили норму на определённый процент жира. Эти превышения допустимые, но этим уже будет заниматься тренерский штаб. Мы им доложим, а главный тренер и те, кто отвечает за дисциплинарные взыскания, сделают выводы», — передаёт слова Родионова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.