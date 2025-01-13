Игрок «Пари НН» Майга: очень благодарен клубу и врачам за помощь во время серьёзной травмы

Футболист «Пари Нижний Новгород» Мамаду Майга поблагодарил клуб за помощь при восстановлении после тяжёлой травмы. Футболист признался, что чувствует себя хорошо — он уже приступал к работе с мячом на тренировках.

«Я уже выходил на поле, трогал мяч, играл в квадрат. Всё хорошо. Посмотрим, что будет на сборах — это более интенсивная работа. Чувствую себя хорошо и очень рад, что реабилитация прошла успешно. Я очень благодарен клубу, врачам и реабилитологам за помощь во время такой серьёзной травмы. Жду сборы, чтобы набирать кондиции», — сказал Майга в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.