Главный врач «Динамо» Родионов объяснил, почему Чавес пропускает медосмотр

Главный врач московского «Динамо» Александр Родионов объяснил, почему мексиканский полузащитник Луис Чавес пропускает медосмотр команды. Ранее в СМИ появлялись слухи о возможном уходе футболиста.

«Чавеса не будет на медосмотре. У него родился ребёнок — главный тренер разрешил сразу полететь в Катар. Функциональные тесты он сдаст там, а физические — потом в клинике, чтобы получить допуск к играм», — передаёт слова Родионова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

28-летний Чавес выступает за «Динамо» с августа 2023 года. В нынешнем сезоне мексиканский полузащитник сыграл за московский клуб в 18 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Действующее контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2027 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 9 млн.