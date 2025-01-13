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Главный врач «Динамо» рассказал о состоянии здоровья Майсторовича

Главный врач «Динамо» рассказал о состоянии здоровья Майсторовича
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Главный врач «Динамо» Александр Родионов рассказал о состоянии здоровья футболиста Милана Майсторовича, которому сделали операцию в конце 2024 года.

«2024 год мы закрыли операционным вмешательством Майсторовича. Я летал к нему в Белград. Милан возвращается в удовлетворительном состоянии. Сейчас его ничего не беспокоит. В Катаре он начнёт активную беговую работу с подключением индивидуальной работы с мячом, ускорением.

Как и в том году, весь катарский сбор будет задействован для индивидуальной работы по своему графику, чтобы полноценно возвращать его в команду на следующих сборах или к началу весенней части чемпионата. Он должен полноценно отыграть контрольную игру и быть готовым к матчам. Только он не начнёт сборы в общей группе», — передаёт слова Родионова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

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