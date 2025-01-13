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Рубен Аморим прокомментировал победу «МЮ» над «Арсеналом» в матче Кубка Англии

Рубен Аморим прокомментировал победу «МЮ» над «Арсеналом» в матче Кубка Англии
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о победе своей команды в матче 1/32 финала Кубка Англии с лондонским «Арсеналом» (1:1 (5:3 пен.)).

Кубок Англии . 3-й раунд
12 января 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
1 : 1
3 : 5
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Фернандеш – 52'     1:1 Магальянс – 63'    
Удаления: нет / Дало – 61'

«К счастью, игроки были на месте. Они сражаются, и то, о чём мы говорим перед матчами, — это не технические или тактические вопросы, а именно это. Мы должны бороться вне зависимости от ситуации, и сегодня мы боролись. Думаю, у них было больше моментов, но я считаю, что мы заслужили победу. «Арсенал», возможно, не заслуживал поражения, но мы заслужили победу благодаря тому, как мы играли и как боролись. В начале было очень тяжело без мяча, но без мяча ты можешь контролировать игру.

У нас было ощущение, что в конце концов всё будет хорошо — я чувствовал это с самого начала второго тайма. Даже после пенальти я чувствовал это, и, думаю, команда «Арсенала», возможно, чувствовала, что сегодня будет не их день. Но я очень доволен тем, как мы контролировали игру без мяча, а на перехватах мы были очень сильны», — приводит слова Аморима пресс-служба клуба на официальном сайте.

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