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Икер Касильяс высказался о нынешнем уровне Серии А

Икер Касильяс высказался о нынешнем уровне Серии А
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Бывший голкипер мадридского «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс поделился мнением об уровне итальянской Серии А, а также высказался о новом главном тренере «Милана» Сержиу Консейсау, под руководством которого вратарь работал в «Порту».

«Серия А сегодня более конкурентоспособна, много разных команд выигрывали титул чемпиона в последние годы. Сегодня я вижу сильный «Наполи», «Аталанту», способную войти в число грандов, привычные «Интер» и «Милан», у которого с приходом Консейсау появился отличный тренер. Сержиу знает, как раскрыть всё лучшее в своих игроках», — приводит слова Касильяса Milan News.

Консейсау возглавил «Милан» 30 декабря 2024 года. Португальский специалист выиграл трофей быстрее всех тренеров в истории клуба с 1930 года. Для этого ему понадобилось два матча. Напомним, «Милан» стал обладателем Суперкубка Италии.

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