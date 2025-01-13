Рубен Аморим: буду продолжать бросать игрокам «МЮ» вызов, им это не нравится

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим после победе в матче 1/32 финала Кубка Англии с лондонским «Арсеналом» (1:1 (5:3 пен.)) высказался о командном духе и отношениях внутри клуба.

«Дух был на месте, даже когда мы остались вдесятером. Думаю, что связь между командой на поле и болельщиками была очень приятной. Я думаю, мы совершенствуемся в этом, и думаю, что это основа всего. Остальное придёт, но эта связь есть, мы боремся. Наши болельщики иногда понимают результаты, иногда не понимают, когда мы не выкладываемся полностью. Сегодня, да и в прошлой игре, мы сделали всё, чтобы выиграть матч. Наши отношения между персоналом, игроками и болельщиками улучшаются.

Верю в своих игроков каждый раз. Я хочу подтолкнуть их. Иногда бросаю им вызов, и им это не нравится, потому что они к такому не привыкли, но я буду продолжать в том же духе. Буду защищать их, если они будут так играть и эта команда будет совершенствоваться. Но сейчас давайте сосредоточимся на следующей игре. Нам нужно выиграть следующий матч в хорошей обстановке и показать тот же дух, который мы продемонстрировали против «Ливерпуля» и «Арсенала», — приводит слова Аморима пресс-служба клуба на официальном сайте.