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Рубен Аморим: буду продолжать бросать игрокам «МЮ» вызов, им это не нравится

Рубен Аморим: буду продолжать бросать игрокам «МЮ» вызов, им это не нравится
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим после победе в матче 1/32 финала Кубка Англии с лондонским «Арсеналом» (1:1 (5:3 пен.)) высказался о командном духе и отношениях внутри клуба.

Кубок Англии . 3-й раунд
12 января 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
1 : 1
3 : 5
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Фернандеш – 52'     1:1 Магальянс – 63'    
Удаления: нет / Дало – 61'

«Дух был на месте, даже когда мы остались вдесятером. Думаю, что связь между командой на поле и болельщиками была очень приятной. Я думаю, мы совершенствуемся в этом, и думаю, что это основа всего. Остальное придёт, но эта связь есть, мы боремся. Наши болельщики иногда понимают результаты, иногда не понимают, когда мы не выкладываемся полностью. Сегодня, да и в прошлой игре, мы сделали всё, чтобы выиграть матч. Наши отношения между персоналом, игроками и болельщиками улучшаются.

Верю в своих игроков каждый раз. Я хочу подтолкнуть их. Иногда бросаю им вызов, и им это не нравится, потому что они к такому не привыкли, но я буду продолжать в том же духе. Буду защищать их, если они будут так играть и эта команда будет совершенствоваться. Но сейчас давайте сосредоточимся на следующей игре. Нам нужно выиграть следующий матч в хорошей обстановке и показать тот же дух, который мы продемонстрировали против «Ливерпуля» и «Арсенала», — приводит слова Аморима пресс-служба клуба на официальном сайте.

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