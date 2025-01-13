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Гладилин — об Иличе: нашим клубам не нужны дорогостоящие покупки без еврокубков

Гладилин — об Иличе: нашим клубам не нужны дорогостоящие покупки без еврокубков
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Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал интерес красно-белых к хавбеку «Торино» Ивану Иличу.

«Сложный вопрос, нужен ли «Спартаку» футболист в центр поля, тем более за € 25 млн. На этот вопрос должен отвечать Станкович, ведь деньги немалые. Думаю, Иличу будет не так просто в средней линии, ведь футболисты «Спартака» играют очень хорошо. Иван — хороший игрок, но многое зависит от того, как его будут использовать.

Сейчас у нас нет еврокубков, поэтому российским клубам не нужны дорогостоящие покупки. Если трансфер Илича с перспективой на то, что мы будем играть в еврокубках, тогда это нормально. Конечно, кандидатура Илича выбрана Станковичем, ведь они сербы. Тренер «Спартака» знает, что Иван усилит команду. Если у руководства стоит цель выиграть чемпионат, а Станкович верит в этого футболиста, такой трансфер оправдан», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

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