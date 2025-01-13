Корнеев: «Севилья» не сможет удовлетворить запросы «Локомотива» по Тикнизяну

Бывший российский футболист Игорь Корнеев считает, что «Локомотив» не отпустит защитника Наира Тикнизяна в «Севилью». По мнению Корнеева, испанский клуб не сможет удовлетворить финансовые запросы железнодорожников.

«Севилья» находится в столь плачевном финансовом положении, что вряд ли сможет удовлетворить ожидания «Локомотива». Насколько я понимаю, они хотят взять Тикнизяна в аренду с какими‑то опциями… На это «Локомотив» не пойдёт. Я думаю, сам Тикнизян перешёл бы в «Севилью», но «Севилья» не тот клуб, что сможет удовлетворить «Локомотив», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Тикнизян сыграл за клуб 23 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 6 млн. После 18 туров РПЛ «Локомотив» располагается на пятой строчке в турнирной таблице, набрав 35 очков. В следующем туре подопечные Михаила Галактионова сыграют с махачкалинским «Динамо».