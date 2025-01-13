Гладилин: «Спартаку» нужно продавать Николсона, ему нет места в составе команды

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался о ситуации вокруг нападающего красно-белых Шамара Николсона. Ранее «Чемпионат» сообщал, что к Николсону проявляют интерес мексиканские клубы.

«Спартаку» в любом случае нужно продавать Николсона, чтобы отбить часть денег за его покупку. Сейчас в клуб пришёл грамотный спортивный директор, поэтому трудоустройство Николсона — его задача. Шамар не является потерей для красно-белых, ведь ему нет места в составе. Никаких проблем не будет с позицией центрального нападающего, если уйдут Николсон и Жозе, а вернётся Промес», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.