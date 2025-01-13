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Первый тренер Батракова рассказал, какому клубу симпатизирует Алексей

Первый тренер Батракова рассказал, какому клубу симпатизирует Алексей
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Первый тренер полузащитника московского «Локомотива» и сборной России по футболу Алексея Батракова Александр Зуев рассказал, какому клубу симпатизирует футболист железнодорожников.

«В отпуске он съездил, посмотрел на итальянский чемпионат, мы обменялись мнениями. Не буду говорить, что именно мы обсуждали, но он более тяготеет к испанскому чемпионату. Он с детства симпатизирует «Барселоне» и Лионелю Месси, который за неё играл. Думаю, куда-то туда ему дорога», — приводит слова Зуева «РИА Новости Спорт».

В нынешнем сезоне Алексей Батраков сыграл за «Локомотив» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет € 8 млн.

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