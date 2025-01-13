Мостовой: матч «Реал» — «Барселона» — фантастика! Получил удовольствие от игры

Известный российский экс-футболист Александр Мостовой поделился впечатлениями от финального матча Суперкубка Испании «Реал» — «Барселона» (5:2).

«После таких матчей лишний раз убеждаюсь, что у футболистов фантастический уровень. «Барселона» и «Реал» нас вернули в старые времена, когда они между собой играли 5:2 или 6:3. Тогда ещё Мессии был. Фантастика! Получил наслаждение от игры. Если бы сыграли 1:1, многие бы сказали, что скучно. Но футбол — не наука. В него же играют люди, которые способны ошибаться. Но вчера люди получили удовольствие от матча», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.