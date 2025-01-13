Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Футболистка, которой интересовалась «Барселона», проходит медосмотр для «Спартака»

Футболистка, которой интересовалась «Барселона», проходит медосмотр для «Спартака»
Комментарии

Бывшая футболистка «Чертаново» и победительница премии «Первая пятёрка» Яна Свистунова проходит медосмотр перед переходом в московский «Спартак».

«Экс-футболистка «Чертаново» и победительница премии «Первая пятёрка» Яна Свистунова проходит медосмотр для московского «Спартака» в клинике «Лужники», — передаёт корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Свистуновой 18 лет. 19 марта 2022 года Яна провела первый матч за «Чертаново» в Суперлиге в возрасте 16 лет с «Зенитом», первый гол забила в матче с «Краснодаром» 14 мая. С сезона 2022 года стала постоянным игроком основы «Чертаново». Является игроком молодёжной сборной России по футболу.

Материалы по теме
Женская сборная России по пляжному футболу разгромила сборную Парагвая со счётом 8:1
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android