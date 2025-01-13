Футболистка, которой интересовалась «Барселона», проходит медосмотр для «Спартака»

Бывшая футболистка «Чертаново» и победительница премии «Первая пятёрка» Яна Свистунова проходит медосмотр перед переходом в московский «Спартак».

«Экс-футболистка «Чертаново» и победительница премии «Первая пятёрка» Яна Свистунова проходит медосмотр для московского «Спартака» в клинике «Лужники», — передаёт корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Свистуновой 18 лет. 19 марта 2022 года Яна провела первый матч за «Чертаново» в Суперлиге в возрасте 16 лет с «Зенитом», первый гол забила в матче с «Краснодаром» 14 мая. С сезона 2022 года стала постоянным игроком основы «Чертаново». Является игроком молодёжной сборной России по футболу.