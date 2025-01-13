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Стало известно, когда Чавес присоединится к «Динамо» на сборах

Стало известно, когда Чавес присоединится к «Динамо» на сборах
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Футбольный агент Клауди Курти, представляющий интересы полузащитника московского «Динамо» Луиса Чавеса, рассказал, когда игрок присоединится к бело-голубым на зимних сборах.

«Скорее всего, Чавес присоединится к команде через четыре-пять дней после начала сборов», — сказал Курти в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

28-летний Чавес выступает за «Динамо» с августа 2023 года. В нынешнем сезоне мексиканский полузащитник сыграл за московский клуб в 18 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Действующее контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2027 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 9 млн.

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