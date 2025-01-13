Мостовой: не надо кричать, что должны играть русские, а потом покупать игрока за € 25 млн

Известный российский экс-футболист Александр Мостовой прокомментировал слухи об интересе красно-белых к хавбеку «Торино» Ивану Иличу.

«Нет смысла отдавать € 25 млн за Илича, когда нет еврокубков. Это переплата! Да дело даже не в отсутствии еврокубков. Кричат, что должны играть русские, а у нас по 10 легионеров в составе. Мне всё равно, какой паспорт у человека. Если он хороший футболист, будет играть. Просто не надо кричать, что должны играть свои, а потом покупать игрока за такие деньги», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.