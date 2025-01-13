«Пари НН» объявил состав на первый зимний сбор

Футбольный клуб «Пари НН» на своём официальном сайте опубликовал состав на зимние учебно-тренировочные сборы, которые пройдут в Турции. Первый сбор команды продлится до 25 января.

Состав «Пари НН» на сбор:

Вратари: Никита Медведев, Вадим Лукьянов, Егор Кошкин, Матвей Коврук (игрок на просмотре);

Защитники: Виктор Александров, Кирилл Боженов, Данила Ведерников, Кирилл Гоцук, Никита Каккоев, Ярослав Крашевский, Станислав Магкеев, Свен Шоштарич Карич, Матео Стаматов, Артём Чистяков, Максим Шнапцев, Александр Эктов;

Полузащитники: Никита Ермаков, Илья Жигулёв, Николай Калинский, Владислав Карапузов, Мамаду Майга, Константин Марадишвили, Антон Мухин, Лука Вешнер Тичич, Александр Трошечкин, Иван Сутугин, Валерий Царукян;

Нападающие: Хуан Босельи, Вячеслав Грулёв, Александр Кокшаров, Станислав Лапинский, Огнен Ожегович, Зе Турбо.

«Пари НН» в зимнее межсезонье проведёт три сбора. Все они пройдут в Анталье. Команда также будет тренироваться c 29 января по 9 февраля и с 13 по 23 февраля.