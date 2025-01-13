«Вечером поговорим». Карпин поприветствовал игроков «Ростова» после отпуска

Главный тренер «Ростова» и сборной России по футболу Валерий Карпин поприветствовал игроков жёлто-синих после отпуска. Российский специалист иронично подшутил над полузащитником команды Хореном Байрамяном и пообещал футболистам, что вечером проведёт с ними беседу.

Напомним, по итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков).

«Ростов» занимает седьмое место. «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки».