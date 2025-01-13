Тренер «Манчестер Юнайтед»: Зиркзее изменил игру с «Арсеналом» для нас
Поделиться
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался об игре нападающего Джошуа Зиркзее в матче 1/32 финала Кубка Англии с лондонским «Арсеналом» (1:1 (5:3 пен.)). Нидерландец появился на поле на 81-й минуте и реализовал свой удар в серии послематчевых пенальти.
Кубок Англии . 3-й раунд
12 января 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
1 : 1
3 : 5
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Фернандеш – 52' 1:1 Магальянс – 63'
Удаления: нет / Дало – 61'
«Джошуа — хороший парень. Жизнь сложилась так, что у него был сложный момент (замена в первом тайме матча с «Ньюкаслом». — Прим. «Чемпионата»), а сегодня он изменил игру для нас. У всех игроков в этой команде будет возможность, и всем им повезло, потому что они играют за «Манчестер Юнайтед». Неважно, одну игру ты провёл или 90 матчей, играть за этот клуб — всегда счастье», — приводит слова Аморима пресс-служба клуба на официальном сайте.
Комментарии
- 13 января 2025
-
12:18
-
12:11
-
12:05
-
11:53
-
11:51
-
11:42
-
11:40
-
11:32
-
11:28
-
11:25
-
11:23
-
11:15
-
11:10
-
11:05
-
11:00
-
10:59
-
10:45
-
10:45
-
10:40
-
10:30
-
10:21
-
10:12
-
10:06
-
09:44
-
09:43
-
09:42
-
09:40
-
09:34
-
09:27
-
09:16
-
09:10
-
08:35
-
08:30
-
08:15
-
07:27