Тренер «Манчестер Юнайтед»: Зиркзее изменил игру с «Арсеналом» для нас

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался об игре нападающего Джошуа Зиркзее в матче 1/32 финала Кубка Англии с лондонским «Арсеналом» (1:1 (5:3 пен.)). Нидерландец появился на поле на 81-й минуте и реализовал свой удар в серии послематчевых пенальти.

«Джошуа — хороший парень. Жизнь сложилась так, что у него был сложный момент (замена в первом тайме матча с «Ньюкаслом». — Прим. «Чемпионата»), а сегодня он изменил игру для нас. У всех игроков в этой команде будет возможность, и всем им повезло, потому что они играют за «Манчестер Юнайтед». Неважно, одну игру ты провёл или 90 матчей, играть за этот клуб — всегда счастье», — приводит слова Аморима пресс-служба клуба на официальном сайте.