Директор ЖФК «Спартак» Терехова высказалась о возможном переходе Свистуновой в команду

Директор ЖФК «Спартак» Елена Терехова высказалась о возможном переходе футболистки «Чертаново» Яны Свистуновой в команду. Ранее стало известно, что россиянкой интересовалась «Барселона».

«На данный момент Яна Свистунова только проходит углублённое медицинское обследование. Надо подождать день-два. Если всё будет в порядке, она станет игроком «Спартака», — сказала Терехова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Свистуновой 18 лет. 19 марта 2022 года Яна провела первый матч за «Чертаново» в Суперлиге в возрасте 16 лет с «Зенитом», первый гол забила в матче с «Краснодаром» 14 мая. С сезона 2022 года стала постоянным игроком основы «Чертаново». Является игроком молодёжной сборной России по футболу.