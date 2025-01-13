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У Квинси Промеса есть серьёзный долг по налогам в России. Названа сумма

У Квинси Промеса есть серьёзный долг по налогам в России. Названа сумма
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У бывшего футболиста «Спартака» Квинси Промеса остался долг по налогам в России. Действующий форвард «Дубай Юнайтед» задолжал в российскую казну более полумиллиона рублей, информирует телеграм-канал SHOT.

Согласно сведениям источника, ФНС России выставила счёт нидерландскому футболисту на 455 тысяч рублей. Кроме того, за компанией Промеса ООО «Рестбар», у которой сейчас заблокированы счета, также числится долг в 58,4 тысячи рублей. Приставы ведут исполнительное производство.

Напомним, в марте 2024 года футболист был задержан в Дубае по запросу нидерландских властей. На родине игрок был приговорён к шести годам тюремного заключения за участие в контрабанде наркотических средств и к полутора годам за поножовщину с родственником. Промесу грозит экстрадиция на родину.

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