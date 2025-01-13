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Валерий Кечинов: «Спартаку» не нужен Илич за € 25 млн, у нас есть Умяров и Пруцев

Валерий Кечинов: «Спартаку» не нужен Илич за € 25 млн, у нас есть Умяров и Пруцев
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал слухи об интересе красно-белых к хавбеку «Торино» Ивану Иличу.

«Я считаю, что «Спартаку» не нужен Илич за € 25 млн. Сейчас в центре поля у красно-белых постоянно играют Умяров, Мартинс, Пруцев, Литвинов, а также есть опытный Зобнин. Для нашего чемпионата достаточно этих футболистов.

Конечно, нет резона тратить большие деньги на легионеров без еврокубков. Нужно давать больше времени своим футболистам. Тот же Пруцев играет мало, хотя это футболист хорошего уровня. Есть Умяров, который сейчас ожил и выглядит очень прилично. Не вижу целесообразности покупать за огромные деньги игрока в центр поля», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

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