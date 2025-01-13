Пименов: «Барселона» переиграла «Реал» и показала, что у «сливочных» проблемы в защите

Бывший нападающий московского «Локомотива» Руслан Пименов поделился впечатлениями от финального матча Суперкубка Испании, в котором «Реал» играл с «Барселоной» (2:5).

«Барселона» переиграла «Реал» в центре поля и показала «сливочным», что у них есть проблемы в защите и нужен ещё один центральный защитник. Для болельщиков этот матч получился классным, ведь было забито много голов», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, сине-гранатовые в шестой раз обыграли «сливочных» в Суперкубке страны. «Барселона» является самым титулованным клубом в Суперкубке Испании. Сине-гранатовые 14 раз становились обладателем награды. На втором месте — «Реал» (13).