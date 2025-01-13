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Пименов: «Барселона» переиграла «Реал» и показала, что у «сливочных» проблемы в защите

Пименов: «Барселона» переиграла «Реал» и показала, что у «сливочных» проблемы в защите
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Бывший нападающий московского «Локомотива» Руслан Пименов поделился впечатлениями от финального матча Суперкубка Испании, в котором «Реал» играл с «Барселоной» (2:5).

Суперкубок Испании . Финал
12 января 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 5
Барселона
Барселона
1:0 Мбаппе – 5'     1:1 Ямаль – 22'     1:2 Левандовски – 36'     1:3 Рафинья – 39'     1:4 Бальде – 45+10'     1:5 Рафинья – 48'     2:5 Родриго – 60'    
Удаления: нет / Щенсны – 56'

«Барселона» переиграла «Реал» в центре поля и показала «сливочным», что у них есть проблемы в защите и нужен ещё один центральный защитник. Для болельщиков этот матч получился классным, ведь было забито много голов», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, сине-гранатовые в шестой раз обыграли «сливочных» в Суперкубке страны. «Барселона» является самым титулованным клубом в Суперкубке Испании. Сине-гранатовые 14 раз становились обладателем награды. На втором месте — «Реал» (13).

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