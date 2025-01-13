Пименов: «Барселона» переиграла «Реал» и показала, что у «сливочных» проблемы в защите
Поделиться
Бывший нападающий московского «Локомотива» Руслан Пименов поделился впечатлениями от финального матча Суперкубка Испании, в котором «Реал» играл с «Барселоной» (2:5).
Суперкубок Испании . Финал
12 января 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 5
Барселона
Барселона
1:0 Мбаппе – 5' 1:1 Ямаль – 22' 1:2 Левандовски – 36' 1:3 Рафинья – 39' 1:4 Бальде – 45+10' 1:5 Рафинья – 48' 2:5 Родриго – 60'
Удаления: нет / Щенсны – 56'
«Барселона» переиграла «Реал» в центре поля и показала «сливочным», что у них есть проблемы в защите и нужен ещё один центральный защитник. Для болельщиков этот матч получился классным, ведь было забито много голов», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
Напомним, сине-гранатовые в шестой раз обыграли «сливочных» в Суперкубке страны. «Барселона» является самым титулованным клубом в Суперкубке Испании. Сине-гранатовые 14 раз становились обладателем награды. На втором месте — «Реал» (13).
Материалы по теме
Комментарии
- 13 января 2025
-
12:18
-
12:11
-
12:05
-
11:53
-
11:51
-
11:42
-
11:40
-
11:32
-
11:28
-
11:25
-
11:23
-
11:15
-
11:10
-
11:05
-
11:00
-
10:59
-
10:45
-
10:45
-
10:40
-
10:30
-
10:21
-
10:12
-
10:06
-
09:44
-
09:43
-
09:42
-
09:40
-
09:34
-
09:27
-
09:16
-
09:10
-
08:35
-
08:30
-
08:15
-
07:27