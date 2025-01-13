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Воспитанник мадридского «Реала» Навас: «Барселона» знает, как создать проблемы сопернику

Воспитанник мадридского «Реала» Навас: «Барселона» знает, как создать проблемы сопернику
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Воспитанник мадридского «Реала» Сесар Навас, в своё время выступавший в РПЛ, отреагировал на результаты Суперкубка Испании. «Барселона» обыграла «сливочных» со счётом 5:2.

«Я удивлён, насколько превосходила «Барселона» в первом тайме. В первом тайме «Реал» Мадрид скандально разгромил «Барселону». Во второй половине матча игра была более равной, правда, практически весь второй тайм «Барселона» играла на одного игрока меньше. У «Реала» на протяжении всего сезона было много проблем с обороной. Похоже, тренеры не знают, как тактически настроить игроков, чтобы «Реал» был более сильной и безопасной командой в оборонительной фазе.

«Реал» Мадрид не умеет защищаться, на протяжении всего сезона было видно, что любая команда может создать «Реалу» большие проблемы в обороне. Этот момент должен исправить тренер, если они хотят иметь возможность бороться за титулы, поставленные на кон в этом сезоне. Если фаза защиты не улучшится, «Реал» Мадрид не сможет бороться за титулы.

«Барселона» — очень слаженная и тактически очень богатая команда с хорошими ресурсами. Как в обороне, так и в нападении «Барселона» чётко знает, как создать проблемы сопернику. Там можно увидеть отличную работу тренера, так как у команды всегда есть чёткий план игры и видно, что игроки его выполняют. Иногда получается идеально, как вчера», — сказал Навас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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