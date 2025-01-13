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Нападающий «Динамо» Артур рассказал, как провёл отпуск

Нападающий «Динамо» Артур рассказал, как провёл отпуск
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Футболист московского «Динамо» Артур Гонсалес рассказал, как провёл отпуск посреди сезона Российской Премьер-Лиги.

«В отпуске я проводил время со своей семьёй, с друзьями и сыном. Это было прекрасное время! Я готов, немного тренировался в отпуске. Когда играешь в футбол, не можешь сидеть на месте. Играл с друзьями!» — сказал Артур в интервью клубной пресс-службе «Динамо».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» занимает четвёртое место. «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки».

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