«Байындыр — наш герой». Тренер «Манчестер Юнайтед» Аморим — после победы над «Арсеналом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался об игре вратаря Алтая Байындыра в матче 1/32 финала Кубка Англии с лондонским «Арсеналом» (1:1 (5:3 пен.)). Напомним, голкипер «красных дьяволов» отразил один 11-метровый удар в основное время и ещё один — в серии пенальти.

«У Алтая была сложная игра против «Тоттенхэма» [в Кубке лиги], но он продолжал делать те же вещи на тренировках, может быть, без улыбки, но продолжал работать, и сегодня он наш герой», — приводит слова Аморима пресс-служба клуба на официальном сайте.

В 1/16 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» сыграет дома с «Лестер Сити». Встречи этого этапа турнира пройдут 8-9 февраля.