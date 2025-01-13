«Байындыр — наш герой». Тренер «Манчестер Юнайтед» Аморим — после победы над «Арсеналом»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался об игре вратаря Алтая Байындыра в матче 1/32 финала Кубка Англии с лондонским «Арсеналом» (1:1 (5:3 пен.)). Напомним, голкипер «красных дьяволов» отразил один 11-метровый удар в основное время и ещё один — в серии пенальти.
Кубок Англии . 3-й раунд
12 января 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
1 : 1
3 : 5
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Фернандеш – 52' 1:1 Магальянс – 63'
Удаления: нет / Дало – 61'
«У Алтая была сложная игра против «Тоттенхэма» [в Кубке лиги], но он продолжал делать те же вещи на тренировках, может быть, без улыбки, но продолжал работать, и сегодня он наш герой», — приводит слова Аморима пресс-служба клуба на официальном сайте.
В 1/16 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» сыграет дома с «Лестер Сити». Встречи этого этапа турнира пройдут 8-9 февраля.
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