Деметрадзе: 2:5 от «Барселоны» — унижение для «Реала», всё было решено в первом тайме

Бывший нападающий «Реала Сосьедад» Георгий Деметрадзе высказался по итогам финального матча за Суперкубок Испании между мадридским «Реалом» и «Барселоной».

«Меня огорчил результат и сам «Реал» в финале Суперкубка Испании. Я думал, что будет хороший бой, но всё было решено уже в первом тайме. С такой игрой вряд ли «Реал» выиграл бы, ведь у команды проходной двор в обороне. А «Барселона» сыграла на своём уровне.

2:5 от «Барселоны» — это унижение для «Реала». Как бы хорошо ни играли «сливочные», результаты говорят сами за себя. Говоря о последних двух матчах между этими командами, «Барселона» забивает очень много в ворота «Реала». Это ненормально для мадридской команды. «Барселона» — забивная команда, но «Реал» не должен пропускать пять мячей», — сказал Деметрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.