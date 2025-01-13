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Деметрадзе: 2:5 от «Барселоны» — унижение для «Реала», всё было решено в первом тайме

Деметрадзе: 2:5 от «Барселоны» — унижение для «Реала», всё было решено в первом тайме
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Бывший нападающий «Реала Сосьедад» Георгий Деметрадзе высказался по итогам финального матча за Суперкубок Испании между мадридским «Реалом» и «Барселоной».

Суперкубок Испании . Финал
12 января 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 5
Барселона
Барселона
1:0 Мбаппе – 5'     1:1 Ямаль – 22'     1:2 Левандовски – 36'     1:3 Рафинья – 39'     1:4 Бальде – 45+10'     1:5 Рафинья – 48'     2:5 Родриго – 60'    
Удаления: нет / Щенсны – 56'

«Меня огорчил результат и сам «Реал» в финале Суперкубка Испании. Я думал, что будет хороший бой, но всё было решено уже в первом тайме. С такой игрой вряд ли «Реал» выиграл бы, ведь у команды проходной двор в обороне. А «Барселона» сыграла на своём уровне.

2:5 от «Барселоны» — это унижение для «Реала». Как бы хорошо ни играли «сливочные», результаты говорят сами за себя. Говоря о последних двух матчах между этими командами, «Барселона» забивает очень много в ворота «Реала». Это ненормально для мадридской команды. «Барселона» — забивная команда, но «Реал» не должен пропускать пять мячей», — сказал Деметрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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