Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Навас: «Реал» Мадрид зависит от вдохновения игроков, а «Барселона» играет как команда

Навас: «Реал» Мадрид зависит от вдохновения игроков, а «Барселона» играет как команда
Аудио-версия:
Комментарии

Воспитанник мадридского «Реала» Сесар Навас, в своё время выступавший в РПЛ, сравнил игру «сливочных» и каталонской «Барселоны». Напомним, вчера, 12 января, сине-гранатовые разгромили мадридцев в финале Суперкубка Испании со счётом 5:2.

Суперкубок Испании . Финал
12 января 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 5
Барселона
Барселона
1:0 Мбаппе – 5'     1:1 Ямаль – 22'     1:2 Левандовски – 36'     1:3 Рафинья – 39'     1:4 Бальде – 45+10'     1:5 Рафинья – 48'     2:5 Родриго – 60'    
Удаления: нет / Щенсны – 56'

«Реал» — команда, которая зависит от вдохновения своих игроков. Тактически «Реал» не так проработан. Заметно, что технический состав даёт игрокам много свободы, так что именно они, с их техническими качествами и опытом, решают ход игры.

Между ними и «Барселоной» существует явная разница в философии и модели игры. «Барселона» — команда, которая играет как команда, очень хорошо проработанная тактически, все игроки имеют общий стиль игры в соответствии с планом матча, установленным тренером. «Реал» Мадрид — это команда с философией и игровой моделью, в которой у игроков больше свободы, а игра более индивидуальная и зависит от вдохновения игроков.

В игре «Барселоны» можно увидеть влияние и тактическую работу тренера Флика, тот стиль игры, которой он хочет видеть. В «Реале» влияние тренера Анчелотти менее заметно. У«Реала» гораздо лучше состав игроков, чем у «Барселоны». Уровень игры, продемонстрированный вчера «Барселоной», имеет много достоинств, в команде много молодых игроков с меньшим опытом, а также гораздо меньшей рыночной стоимостью», — сказал Навас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Воспитанник мадридского «Реала» Навас: «Барселона» знает, как создать проблемы сопернику
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android