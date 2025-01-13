Навас: «Реал» Мадрид зависит от вдохновения игроков, а «Барселона» играет как команда

Воспитанник мадридского «Реала» Сесар Навас, в своё время выступавший в РПЛ, сравнил игру «сливочных» и каталонской «Барселоны». Напомним, вчера, 12 января, сине-гранатовые разгромили мадридцев в финале Суперкубка Испании со счётом 5:2.

«Реал» — команда, которая зависит от вдохновения своих игроков. Тактически «Реал» не так проработан. Заметно, что технический состав даёт игрокам много свободы, так что именно они, с их техническими качествами и опытом, решают ход игры.

Между ними и «Барселоной» существует явная разница в философии и модели игры. «Барселона» — команда, которая играет как команда, очень хорошо проработанная тактически, все игроки имеют общий стиль игры в соответствии с планом матча, установленным тренером. «Реал» Мадрид — это команда с философией и игровой моделью, в которой у игроков больше свободы, а игра более индивидуальная и зависит от вдохновения игроков.

В игре «Барселоны» можно увидеть влияние и тактическую работу тренера Флика, тот стиль игры, которой он хочет видеть. В «Реале» влияние тренера Анчелотти менее заметно. У«Реала» гораздо лучше состав игроков, чем у «Барселоны». Уровень игры, продемонстрированный вчера «Барселоной», имеет много достоинств, в команде много молодых игроков с меньшим опытом, а также гораздо меньшей рыночной стоимостью», — сказал Навас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.