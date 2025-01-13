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Шалимов раскритиковал поле саудовского стадиона, где проходил финал Суперкубка Испании

Шалимов раскритиковал поле саудовского стадиона, где проходил финал Суперкубка Испании
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Бывший главный тренер «Урала» и «Краснодара» Игорь Шалимов заявил, что не лучшее качество газона на стадионе в Джидде не повлияло на исход финала Суперкубка Испании.

«Плохое качество газона ни одной из команд не было на руку, но обе команды классные, так что их игроки справлялись с этой проблемой. Был риск травмы, в частности в эпизоде с Мбаппе. А в плане контроля мяча не заметил проблем. Тем более что предыдущие матчи турнира тоже игрались на этом поле. Поле «наелось», конечно», — сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, финал Суперкубка Испании состоялся накануне, 12 января. Команды играли на нейтральном стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано (Дон-Бенито, Испания). «Барселона» разгромила «Реал» со счётом 5:2. Отметим, что «Барселона» является самым титулованным клубом в Суперкубке Испании. Сине-гранатовые 15 раз становились обладателем награды. На втором месте — «Реал» (13).

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