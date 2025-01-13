Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тульский «Арсенал» объявил о переходе экс-нападающего «Торпедо»

Тульский «Арсенал» объявил о переходе экс-нападающего «Торпедо»
Комментарии

Тульский «Арсенал» в своём телеграм-канале объявил о переходе бывшего нападающего московского «Торпедо» Амура Калмыкова, выступавшего в нынешнем сезоне в составе московской «Родины».

30-летний Калмыков выступал за «Родину» с сентября 2022 года. За это время форвард провёл 74 матча, в которых забил 17 мячей и сделал 13 голевых передач. Ранее Амур также выступал за «Тамбов», «Армавир», «Анжи» и ряд других клубов.

После 21 тура Первой лиги сезона-2024/2025 «Арсенал» располагается на шестой строчке в турнирной таблице, набрав 30 очков. В следующем туре подопечные Александра Сторожука сыграют с «КАМАЗом».

Материалы по теме
Официально
Полузащитник сборной Доминиканской Республики стал игроком тульского «Арсенала»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android