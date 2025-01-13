Тульский «Арсенал» объявил о переходе экс-нападающего «Торпедо»

Тульский «Арсенал» в своём телеграм-канале объявил о переходе бывшего нападающего московского «Торпедо» Амура Калмыкова, выступавшего в нынешнем сезоне в составе московской «Родины».

30-летний Калмыков выступал за «Родину» с сентября 2022 года. За это время форвард провёл 74 матча, в которых забил 17 мячей и сделал 13 голевых передач. Ранее Амур также выступал за «Тамбов», «Армавир», «Анжи» и ряд других клубов.

После 21 тура Первой лиги сезона-2024/2025 «Арсенал» располагается на шестой строчке в турнирной таблице, набрав 30 очков. В следующем туре подопечные Александра Сторожука сыграют с «КАМАЗом».