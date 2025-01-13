Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Максим Деменко: «Зенит» обязательно придёт к ротации состава своей молодёжью

Максим Деменко: «Зенит» обязательно придёт к ротации состава своей молодёжью
Аудио-версия:
Комментарии

Российский экс-футболист Максим Деменко оценил перспективы внедрения молодых российских игроков в состав «Зенита».

«Андрей Аршавин много борется за воспитанников «Зенита». Я его понимаю. Ведь он воспитанник этого клуба, прошёл школу и имеет свой взгляд. Что касается Ананьева, ЦСКА работает на опережение. Можно вспомнить переход Кругового. Армейцы знали, какого футболиста берут в клуб. Самое сложное — это период адаптации в новой команде. Поэтому нужно время, чтобы говорить, угадал ли ЦСКА с Ананьевым или нет.

«Зенит» придёт к моменту, когда обязательно пойдёт ротация состава своей молодёжью. Если клуб в этом сезоне не станет чемпионом, эта ротация просто ускорится. В любом случае приходит время, когда нужно что-то менять», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Талант «Зенита» — теперь в ЦСКА. Всё из-за отказа ехать в бразильский топ-клуб
Эксклюзив
Талант «Зенита» — теперь в ЦСКА. Всё из-за отказа ехать в бразильский топ-клуб
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android