Максим Деменко: «Зенит» обязательно придёт к ротации состава своей молодёжью

Российский экс-футболист Максим Деменко оценил перспективы внедрения молодых российских игроков в состав «Зенита».

«Андрей Аршавин много борется за воспитанников «Зенита». Я его понимаю. Ведь он воспитанник этого клуба, прошёл школу и имеет свой взгляд. Что касается Ананьева, ЦСКА работает на опережение. Можно вспомнить переход Кругового. Армейцы знали, какого футболиста берут в клуб. Самое сложное — это период адаптации в новой команде. Поэтому нужно время, чтобы говорить, угадал ли ЦСКА с Ананьевым или нет.

«Зенит» придёт к моменту, когда обязательно пойдёт ротация состава своей молодёжью. Если клуб в этом сезоне не станет чемпионом, эта ротация просто ускорится. В любом случае приходит время, когда нужно что-то менять», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.