«Локомотив» опубликовал состав на первый зимний сбор

Московский «Локомотив» на своём официальном сайте опубликовал состав на зимние учебно-тренировочные сборы, которые пройдут в ОАЭ. Первый сбор пройдёт с 13 по 24 января в Абу-Даби.

Состав «Локомотива» на первый сбор:

Вратари: Антон Митрюшкин, Илья Лантратов, Даниил Веселов, Богдан Шейко.

Защитники: Лукас Фассон, Жерзино Ньямси, Сезар Монтес, Максим Ненахов, Александр Сильянов, Егор Погостнов, Илья Самошников, Евгений Морозов, Егор Ведерников, Кирилл Волков.

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Артём Тимофеев, Алексей Батраков, Артём Карпукас, Наир Тикнизян, Эдгар Севикян, Сергей Пиняев, Никита Салтыков, Станислав Топинка, Данила Годяев.

Нападающие: Владислав Сарвели, Вадим Раков, Тимур Сулейманов, Дмитрий Воробьёв, Артём Корнеев.

В рамках сборов «Локомотив» сыграет два товарищеских матча с чемпионами Китая и Южной Кореи: 20 января — с «Шанхай Порт», а 24 января — с «Ульсан Хёндэ».