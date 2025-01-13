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Кечинов: у «Спартака» есть шансы стать чемпионом. Зачем Угальде упускать эту возможность?

Кечинов: у «Спартака» есть шансы стать чемпионом. Зачем Угальде упускать эту возможность?
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Российский экс-футболист Валерий Кечинов высказался о ситуации нападающего «Спартака» Манфреда Угальде. Ранее в СМИ появились слухи, что интерес к игроку проявляет «ПСЖ», а красно-белые якобы хотят предложить ему новый контракт на улучшенных условиях.

«Конечно, правильно, что «Спартак» намерен предложить Угальде улучшенный контракт. Когда игрок проявляет себя очень ярко и является ключевым футболистом команды, который много забивает, проделывает огромный объём работы и приносит большую пользу, как правило, руководство предлагает ему более выгодные условия.

Думаю, что Угальде останется в «Спартаке», ведь есть очень хорошие шансы стать чемпионом. Зачем упускать эту возможность? Уже после сезона ему нужно думать, что делать дальше. Но в данный момент необходимо сосредоточить все свои мысли на том, чтобы впервые за долгое время стать чемпионом. У «Спартака» очень хорошие шансы, ведь до «Краснодара» и «Зенита» всего два очка. Мы видим, как эти команды играли нестабильно, а «Спартак» выглядел гораздо сильнее и имеет отличные шансы взять золото. Угальде нужно сосредоточиться именно на красно-белых, чтобы помочь команде стать чемпионом», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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