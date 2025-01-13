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Булыкин: уже в первом тайме было понятно, что магия «Реала» не сработает с «Барселоной»

Булыкин: уже в первом тайме было понятно, что магия «Реала» не сработает с «Барселоной»
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Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин высказался по итогам финального матча за Суперкубок Испании между мадридским «Реалом» и «Барселоной».

Суперкубок Испании . Финал
12 января 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 5
Барселона
Барселона
1:0 Мбаппе – 5'     1:1 Ямаль – 22'     1:2 Левандовски – 36'     1:3 Рафинья – 39'     1:4 Бальде – 45+10'     1:5 Рафинья – 48'     2:5 Родриго – 60'    
Удаления: нет / Щенсны – 56'

«Меня удивил результат матча «Реал» — «Барселона». Ничего не предвещало разгрома в первом тайме. Но у «Барселоны» хорошая игра, а ошибки защиты «Реала» повлияли на результат. Уже в первом тайме было понятно, что магия мадридской команды может не сработать в этом матче. Так и получилось. Но это футбол, где бывают поражения. У «Реала» есть ещё чемпионат Испании и Лига чемпионов, где можно порадовать своих болельщиков.

«Барселона» сейчас выглядит сильнее, а «Реал» не в лучшей форме. Мбаппе пока не раскрылся, плюс травмы. «Барселона» же своей молодёжью показывает хороший футбол и добивается результатов», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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