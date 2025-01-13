Булыкин: уже в первом тайме было понятно, что магия «Реала» не сработает с «Барселоной»

Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин высказался по итогам финального матча за Суперкубок Испании между мадридским «Реалом» и «Барселоной».
«Меня удивил результат матча «Реал» — «Барселона». Ничего не предвещало разгрома в первом тайме. Но у «Барселоны» хорошая игра, а ошибки защиты «Реала» повлияли на результат. Уже в первом тайме было понятно, что магия мадридской команды может не сработать в этом матче. Так и получилось. Но это футбол, где бывают поражения. У «Реала» есть ещё чемпионат Испании и Лига чемпионов, где можно порадовать своих болельщиков.
«Барселона» сейчас выглядит сильнее, а «Реал» не в лучшей форме. Мбаппе пока не раскрылся, плюс травмы. «Барселона» же своей молодёжью показывает хороший футбол и добивается результатов», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
- 13 января 2025
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