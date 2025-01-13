«Мы боремся за своё чемпионство». Вратарь «Пари НН» Медведев — о возобновлении сезона

Голкипер «Пари НН» Никита Медведев заявил, что успел соскучиться по тренировкам и матчам во время зимнего отпуска. Медведев подчеркнул, что нижегородцы «борются за своё чемпионство».

«Уже который год такой долгий отпуск. Летом поменьше, но для меня лично это многовато. 2,5 недели мне хватает. Для семьи хорошо, когда проводишь время дома, но я соскучился по футболу, тренировкам, играм. Вторая часть сезона будет непростой, но интересной. Большие команды борются за чемпионство, а мы боремся за своё чемпионство», — сказал Медведев в эфире «Матч ТВ».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Пари НН» занимает 12-е место. «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки».