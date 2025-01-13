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В «Динамо» Мх рассказали о причинах расставания с вратарём «Зенита» Гойло

В «Динамо» Мх рассказали о причинах расставания с вратарём «Зенита» Гойло
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал о причинах расставания с вратарём «Зенита» Никитой Гойло.

«Не было такого, что нас как-то категорически не устроил Никита Гойло. С ним произошло то, что часто бывает с нашими профессиональными футболистами. Он достаточно неплохо играл в командах. Воспитанник школы «Зенита», с неплохими задатками футболист. Ему так и не довелось сыграть за «Динамо», так как играли Волк и наш воспитанник — Тимур Магомедов.

Прекращение сотрудничества — это в том числе и желание Гойло. Ему нужно играть. У него неплохая школа: очень хорошо играет ногами. Но слишком много потерял в физическом состоянии. Были большие паузы. Это основная причина. Наверное, он вернётся в «Зенит». У нас он был в аренде. В любом случае мы не можем подписывать с ним контракт. Его зарплата не соответствует нашим возможностям», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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