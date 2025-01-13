Новичок «Арсенала» Уренья прокомментировал свой переход в тульский клуб

Полузащитник сборной Доминиканской Республики Эдарлин Рейес Уренья прокомментировал свой переход в стан тульского «Арсенала».

«Мне сейчас необходимо как можно быстрее адаптироваться к команде, тактике и требованиям главного тренера. «Арсенал» — клуб с большой историей, в которой было много громких побед над грандами российского футбола. Хочу помочь команде вернуться на прежний уровень. Это для меня сейчас самое главное», — приводит слова Уреньи пресс-служба клуба в телеграм-канале.

Эдарлин на протяжении своей игровой карьеры выступал за «Евро Нью‑Йорк», доминиканский «Сибао», боливийские «Реал Санта‑Крус» и «Олвейс Реди», а также «Эмирейтс» из ОАЭ. Последним клубом полузащитника был казахстанский «Елимай», за который он выступал с июля прошлого года. С 2018 года хавбек регулярно выступает за сборную Доминиканской Республики, за которую он провёл 31 матч и забил четыре мяча.