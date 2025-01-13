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Экс-директор «Динамо» — о коррупционном скандале: прошло 2,5 месяца, а воз и ныне там

Экс-директор «Динамо» — о коррупционном скандале: прошло 2,5 месяца, а воз и ныне там
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Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук высказался о коррупционном скандале в российском футболе после заявлений губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Он отметил, что за два с половиной месяца ситуация абсолютно никак не продвинулась.

«Не слежу за этой историей. Интересно было в самом начале, когда это всё всколыхнуло, было интересно, чем закончится. Сейчас уже прошло два с половиной месяца, а воз, как говорится, и ныне там. Поэтому не знаю даже, что сейчас там происходит, и уже неинтересно», – приводит слова Орещука Metaratings.

Напомним, в конце ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что ему стало известно о долге «Крыльев Советов» в 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». Позднее он заявил, что передал указанные факты в правоохранительные органы.

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