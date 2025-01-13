Стало известно, какие условия контракта Кайл Уокер запросил у «Милана»

Крайний защитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Кайл Уокер, ранее изъявивший желание покинуть «горожан», запросил у «Милана» контракт до 2027 года с зарплатой € 4 млн в год + бонусы. Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, правый защитник также получил очень выгодное предложение от клуба из Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что советник президента «Милана» Златан Ибрагимович встречался с Уокером для обсуждения условий соглашения.

В нынешнем сезоне Уокер провёл за клуб 18 матчей во всех турнирах, однако не сумел отметиться результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 34-летнего футболиста составляет € 10 млн.