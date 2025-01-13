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Экс-полузащитник «Динамо» Ромащенко назвал главного конкурента «Зенита» в борьбе за титул

Экс-полузащитник «Динамо» Ромащенко назвал главного конкурента «Зенита» в борьбе за титул
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Бывший полузащитник московского «Динамо» Максим Ромащенко считает, что бело-голубые являются главным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионский титул РПЛ.

«Спорт – это не только мастерство, но и удача. Удачу нужно заслужить. Не стоит обращать внимания только на удачу «Динамо» в прошлом сезоне. «Динамо» всё ещё главный конкурент «Зенита» в борьбе за чемпионство. В этом году динамовцы ещё попробуют свои силы», – приводит слова Ромащенко Metaratings.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» занимает четвёртое место. «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки».

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