Наумов — об Ананьеве в ЦСКА: «Зенит» всё время скептически относится к своим воспитанникам

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о переходе молодого полузащитника Ивана Ананьева из «Зенита» в ЦСКА.

«Зенит» всё время скептически относится к своим воспитанникам. У команды другой вектор развития, поэтому они не обращают внимания на свою школу. Они берут несколько молодых футболистов, чтобы на сборах было два состава. А на самом деле это ни о чём не говорит и ничего не значит для молодых ребят, ведь их потом возвращают обратно. «Зенит» так ведёт себя уже несколько десятков лет. Вектор развития клуба рассчитан на иностранцев. С помощью бразильского рынка команда шесть раз подряд стала чемпионом России, покупая дорогих футболистов.

Но в это время воспитанникам «Зенита» нет места в основной команде. Такое будет происходить, пока клуб не изменит свою политику, как это сделал «Локомотив». Железнодорожники начали больше уделять внимания своей молодёжи, и пошёл неплохой результат. Если бы «Зенит» пошёл по этому пути, молодые игроки, как Аршавин, Быстров и Кержаков, сейчас бы блистали в основе.

Не сказал бы, что ЦСКА мстит «Зениту», забрав Кругового и Ананьева после трансфера Марио Фернандеса. Это обычная практика любого клуба. Если есть возможность взять сильного игрока, почему бы его не подписать? Так просто совпало. Круговой здорово вписался в состав ЦСКА, и он бы здорово помог «Зениту», который ищет крайнего защитника. Данил был очень силён, но он сидел и полировал лавку, поэтому ему неинтересно было находиться в «Зените». Думаю, если бы Круговому предложил контракт любой другой клуб, он бы спокойно ушёл в «Динамо» или «Спартак». Ему неважно куда. Самое главное — это играть», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.