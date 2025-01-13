Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Наумов — об Ананьеве в ЦСКА: «Зенит» всё время скептически относится к своим воспитанникам

Наумов — об Ананьеве в ЦСКА: «Зенит» всё время скептически относится к своим воспитанникам
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о переходе молодого полузащитника Ивана Ананьева из «Зенита» в ЦСКА.

«Зенит» всё время скептически относится к своим воспитанникам. У команды другой вектор развития, поэтому они не обращают внимания на свою школу. Они берут несколько молодых футболистов, чтобы на сборах было два состава. А на самом деле это ни о чём не говорит и ничего не значит для молодых ребят, ведь их потом возвращают обратно. «Зенит» так ведёт себя уже несколько десятков лет. Вектор развития клуба рассчитан на иностранцев. С помощью бразильского рынка команда шесть раз подряд стала чемпионом России, покупая дорогих футболистов.

Но в это время воспитанникам «Зенита» нет места в основной команде. Такое будет происходить, пока клуб не изменит свою политику, как это сделал «Локомотив». Железнодорожники начали больше уделять внимания своей молодёжи, и пошёл неплохой результат. Если бы «Зенит» пошёл по этому пути, молодые игроки, как Аршавин, Быстров и Кержаков, сейчас бы блистали в основе.

Не сказал бы, что ЦСКА мстит «Зениту», забрав Кругового и Ананьева после трансфера Марио Фернандеса. Это обычная практика любого клуба. Если есть возможность взять сильного игрока, почему бы его не подписать? Так просто совпало. Круговой здорово вписался в состав ЦСКА, и он бы здорово помог «Зениту», который ищет крайнего защитника. Данил был очень силён, но он сидел и полировал лавку, поэтому ему неинтересно было находиться в «Зените». Думаю, если бы Круговому предложил контракт любой другой клуб, он бы спокойно ушёл в «Динамо» или «Спартак». Ему неважно куда. Самое главное — это играть», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Эксклюзив
Перед уходом из «Зенита» Ананьевым, кроме ЦСКА, интересовался ещё один клуб из Москвы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android