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Футболист «Спартака» Литвинов: рад, что Сафонов выиграл первый трофей с «ПСЖ»

Футболист «Спартака» Литвинов: рад, что Сафонов выиграл первый трофей с «ПСЖ»
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Игрок «Спартака» Руслан Литвинов рассказал о своём отношении к российским футболистам, играющим за границей. В частности, он высказался о голкипере «ПСЖ» Матвее Сафонове.

«С Сафоновым мы общаемся, когда в сборную приезжаем. Я рад, что Матвей выиграл первый трофей с «ПСЖ». Я рад за всех ребят, которые играют за границей. Нет ни капли зависти — только радость за них. Всегда читаю новости именно про них. Честно, не читаю новости, которые происходят вокруг нас, а про них — всегда», — сказал Литвинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Сафонов перешёл в «ПСЖ» из «Краснодара» минувшим летом. За этот период он принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в трёх из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение голкипера с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

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